Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 11 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 11 settembre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 11 settembre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Proto e Giacinto, martiri. Il martirio è comprovato da molti reperti, la loro storia più leggendaria. Proto e Giacinto sono due schiavi cristiani eunuchi che aiutano la padrona, Eugenia, a convertirsi alla fede e poi fanno lo stesso con la sua amica Bassilla. Il fidanzato di costei la accusa segnando la sorte di tutti e tre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 1996

Tangentopoli, davanti ai giudici ex politici, imprenditori e tecnici. Nei 10 filoni della maxi inchiesta fotografato il malaffare che ha regnato in Comune dal 1989 al 92. Le accuse vanno dall’associazione per delinquere alla concussione all’abuso. Il processo si regge sulle rivelazioni dell’ex sindaco Marsinano.

Aziende in ripresa, ben 1500 miliardi investiti in sei mesi. La Ciociaria balzo al 38º posto in Italia.

Scuola, partenza record. Per la prima volta lezioni regolari in quasi tutti gli istituti. I comuni hanno programmato per tempo i lavori di adeguamento utilizzando i cassintegrati. Aule inagibili e bagni fuori uso solo alla Bernardotte di Pontecorvo. Ad Anagni non è stato collaudato lo stabile della nuova scuola media.

Valzer di sacerdoti nel Sorano. Per colpa di un collega chiacchierato in rivolta i fedeli di Fontechiari. Il vescovo Brandolini minimizza: “Normale rotazione“.

PdS e Alleanza Nazionale si scontrano sull’ospedale. I sindacati cacciano Misserville: voleva difendere il primario di Chirurgia. Ad Anagni tensione al vertice sulla malasanità organizzato da Cgil Cisl e Uil. La sinistra chiede medici più qualificati.

Prete e parrocchiani litigano sui soldi. Veroli: rischia di saltare la festa del patrono.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2026