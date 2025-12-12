Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 dicembre 2025.
*
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 dicembre 2025.
*
IL SANTO DEL GIORNO
Beata Maria Vergine di Guadalupe. Stella dell’evangelizzazione dei popoli, sostegno degli indigeni e dei poveri. Il popolo dei fedeli implora umilmente, sul colle Tepeyac, il suo aiuto. E’ la Beata Maria Vergine di Guadalupe in Messico, la “grande missionaria” che portò il Vangelo in America. La sua festa si celebra il 12 dicembre. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 12 DICEMBRE 1995
In Ciociaria 90 discariche. Il commissario per Colfelice denuncia: situazione allarmante. Nel Fusinate centri di stoccaggio più del Belgio e della Norvegia, A Latina uno solo, a Roma quattro.
Il Polo nelle mani di Ottaviani per evitare le urne. Comune di Frosinone. Trattative per la crisi. Forza Italia e Alleanza Nazionale chiedono due loro consiglieri in Giunta a tutti i costi.
Inchiesta sul concorso alla Comunità Montana. Nel mirino della procura l’ente presieduto da Angelo D’Ovidio, sindaco di Pastena. Si indaga su presunti favoritismi.
Cassino: la polizia sventa rapina nel supermercato in pieno centro. Era giunto da Roma a bordo di una Panda poi risultata rubata per svolgere il ruolo di fiancheggiatore in occasione di una rapina che il complice avevano studiato nei minimi particolari.
“Troppi si dicono indemoniati“. Intervista al prete esorcista che ha liberato la donna posseduta. San Giorgio a Liri. Preoccupante crescita del fenomeno in tutto il Cassinate, ma è spesso solo suggestione. Il sacerdote chiamato dal vescovo spiega come agisce, come riconosce quando una persona ha il classico diavolo in corpo.
Albergatori decisi: “Nuove iniziative per salvare Fiuggi“. Lettera a sindaco e Giunta. Prima ancora delle votazioni del 19 novembre per il rinnovo del Consiglio comunale.
Poliziotti a caccia del Leone nelle campagne del Cassinate. Il dirigente del commissariato Mino De Santis ha organizzato una squadra speciale di agenti cacciatori.
Mense autogestite dai genitori. Pontecorvo. Clamorosa protesta. Il sindaco imbarazzato promette di attivare il servizio negli asili. Le mamme vanno a fare la spesa al supermercato poi una cuoca cucina per tutti. Per ogni alunno si paga 30.000 lire al mese.
Cassino. L’ex sindaco chiede le dimissioni di Moretti. Accuse di fuoco sugli appalti per la raccolta dei rifiuti.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDì 12 DICEMBRE 2025
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.