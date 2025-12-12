Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 dicembre 2025

L’autosufficienza della maggioranza non c’è: l’ultima seduta del consiglio lo ha dimostrato. Senza FdI la coalizione di governo non ha i numeri. E così è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra il sindaco, la Lega e la galassia di civiche da una parte ed il partito della Meloni dall’altra. L’amministrazione comunque non cadrà ed il bilancio passerà ma l’orizzonte per il centrodestra è tutt’altro che roseo