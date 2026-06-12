Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 giugno 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 giugno 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN LEONE III, PAPA. Papa dal 795 all’816, Leone III combatte contro l’eresia secondo la quale Gesù come uomo è solo figlio adottivo di Dio; molto lo impegna anche la cosiddetta questione del “Filioque” nel Credo. È lui che il 25 dicembre dell’800 incorona Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1996
Il giallo dei miliardi non versati. Continuano i controlli della Guardia di Finanza sulla Italfin 80. L’inchiesta su Tullio Ciarrapico, indagato insieme al direttore, al vice e due impiegati dell’ufficio IVA. Sia il direttore dell’ufficio che ambienti vicini alla società sotto inchiesta sostengono che non c’è nulla di irregolare.
Le 36 scuole sono troppe il Comune taglierà. Al via il piano di razionalizzazione. Solo per gli affitti si spendono annualmente oltre 2 miliardi
Banca chiusa l’ora della rivolta. I soci dell’istituto fanno ricorso contro la decisione presa da Roma. Sant’Apollinare, il presidente del credito cooperativo lancia pesanti accuse e contesta gli esiti dell’ispezione. “I 2 miliardi di sofferenze sono una cifra da ridimensionare inoltre avevamo risanato i vecchi deficit“
Turismo record Fiuggi scopre la bassa stagione. Rinnovati i vertici dell’azienda speciale Astif.
Alta Velocità, sabotato un escavatore. Rapporto della Digos all’Antimafia. Accade a castro dei Volsci
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDì 12 GIUGNO 2026
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