Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 giugno 2026

Gli ultimi fatti di cronaca, come il brutale omicidio dei 4 braccianti, ci fanno sorgere il serio dubbio che il mondo stia prendendo una deriva pericolosa in cui mancano rispetto e dialogo pacifico ed invece prevalgono potere, denaro, guerre ed affari. Tutto il contrario di quanto si legge nella prima pagina della Bibbia in cui Dio ha dato vita all’essere umano a sua immagine e somiglianza