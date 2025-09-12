Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 settembre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 settembre 2025

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Guido del Brabante. Tra i Santi più venerati del Belgio, Guido nasce nella regione del Brabante nel 950. Fa il sacrestano e poi il commerciante per aiutare i poveri, ma il Signore lo vuole in pellegrinaggio, da Roma alla Terra Santa. Considerato precursore di San Francesco d’Assisi, viene canonizzato nel 1112. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 1995

Mancano 200 bidelli. Malgrado le assicurazioni della vigilia, problemi di strutture e trasporti e insegnanti per molte scuole. Partenza tutta in salita per i 90.000 studenti della Ciociaria. Proteste per l’accorpamento delle elementari in sette comuni. Ci sono 26 pluriclasse. Notevole il calo degli scritti.

Caso Elcat, vertice in Provincia con Piero Badaloni. Senza lavoro 420 persone. Sollecitato l’intervento del governo, una delegazione andrà a Roma.

Il paese diviso sul supercarcere. A Paliano proposta del principe Ruffo per riutilizzare la fortezza: potrebbe ospitare un centro studi universitari. Nostro sondaggio tra i cittadini sulla permanenza o meno dei detenuti. La popolazione spaccata a metà: chi considera l’istituto di pena un pericolo e un freno al turismo, chi invece una fonte di guadagni.

Alatri scontro con “Brio”. Per un bar in centro, accuse di Della Rosa (Movimento Sociale Italiano) a Iannarilli (Forza Italia). Il deputato di Cassino censura il consigliere regionale: i familiari gestirebbero l’esercizio in locali del Comune senza pagare il fitto.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2025