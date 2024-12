Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lucia, vergine e martire di Siracusa. Lucia subisce il martirio il 13 dicembre del 304. Denunciata come cristiana, il prefetto si sarebbe invaghito dei suoi occhi e lei, al fine di stroncarne la passione, se li sarebbe strappati inviandoglieli su un piatto d’argento. Da qui l’invocazione di Lucia come Protettrice degli occhi. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 13 DICEMBRE 1994

Iricav striglia le imprese. Per poter lavorare alla superveloce le aziende devono consorziarsi. Giovedì vertice in Provincia con Federlazio, Unione Industriale, sindacati e società delle ferrovie. A primavera iniziano le opere da oltre duemila miliardi di lire. Solo venti imprese ciociare pronte ad intervenire. Possibili mille poste di lavoro.

Dopo l’esplosione l’Energas ancora chiusa. Si lavora per riparare i danni. Intanto procede l’inchiesta giudiziaria, mentre dalla Regione fanno sapere che i controlli sulle aziende a rischio sono in ritardo: colpa della Usl.

Crack, Sassano a giudizio. La ricca famiglia incriminata per bancarotta. Il processo davanti al Tribunale del capoluogo: è stata fissata l’udienza per il 6 febbraio del 1996. Coinvolti anche un geometra e 2 consulenti finanziari.

24 miliardi fermi in stazione. Va in malora il complesso ferroviario ultimato da 4 anni a Piedimonte San Germano. Un’opera mastodontica mai entrata in funzione dopo ingenti investimenti. Undici binari, due svincoli, uno per la FIAT e l’altro per la Sada, uffici, magazzini, servizi: tutto in rovina. Nel prossimo Consiglio comunale il sindaco sottoporrà il caso all’assemblea per un’azione di protesta

Serena, a due anni contro il tumore per sopravvivere. Operata in Giappone la bambina di Ceprano. Sedici ore di intervento all’ospedale di Sapporo: un equipe di dodici medici per un caso rarissimo. Interessati i laboratori di tutto il mondo.

