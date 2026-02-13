Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 febbraio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di venerdì 13 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di venerdì 13 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giordano di Sassonia, sacerdote domenicano. Giovane frate dalla parola eloquente, dal cuore tenero e dalla grande passione per Gesù, fu degno successore di San Domenico alla guida del neonato Ordine dei Predicatori. Missionario in Europa, morì nel 1237 tornando da un pellegrinaggio in Terrasanta. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 1996

Comune. ora è pace armata. Al ristorante da Nino firmato l’accordo ma è subito contestato. Il sindaco Fanelli dovrà dimissionare i tre assessori esterni nominati appena due settimane fa. Presenti gli esponenti e i consiglieri di tutti i gruppi del centrodestra. Ancora una volta Giuseppe Ciarrapico nel ruolo di Grande mediatore. Delli Colli del CCD: “E’ assurdo noi passeremo l’opposizione“.

Astronauta di Acuto in missione spaziale. Guidoni: “Vi guarderò dal Columbia“.

Usura, in otto a giudizio. Tra le vittime, anche un loro amico di Pignataro finito in disgrazia. Gli indagati sono di Piedimonte, Atina, Veroli e Cassino. Il processo inizierà il 5 dicembre.

Ok a lavori per 16 miliardi. Li hanno promessi il presidente e gli assessori regionali a gentile. Vertice sabato a Roma con il presidente della Provincia e i consiglieri De Angelis, Padovano e Pacitto. Via libera al nuovo ospedale di Cassino, al completamento della strada per il mare ed al casello autostradale di Ferentino.

Exodus rimprovera il presidente Badaloni: “Ci hai abbandonato“. Bufera sulla comunità di Cervaro. A Cassino intanto dopo le dimissioni di Pignone, il sindaco sceglie il nuovo assessore.

Tutti uniti contro il sindaco di Alleanza Nazionale. Ad Isola del Liri destra e sinistra firmano la sfiducia. Il Polo attacca il senatore Magliocchetti.

Ferentino, crisi comunale: il Partito Popolare rompe con l’Ulivo. Sfuma l’accordo raggiunto dal sindaco: i popolari annunciano una sorpresa che non appoggeranno il centrosinistra.

