Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antonio di Padova, sacerdote francescano e dottore della Chiesa. Predicatore e confessore instancabile, Sant’Antonio ha coniugato vita apostolica e periodi di ritiro nella solitudine, come amore verso il prossimo e amore verso Dio. La sua memoria ricorre il 13 giugno. E’ rappresentato con un giglio in mano e con in braccio Gesù. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

La giustizia in ginocchio. L’Ordine forense decide di prolungare lo sciopero iniziato il 6 marzo: oltre 10.000 cause aspettano. Prevale la linea dura degli avvocati: udienze bloccate fino a settembre. Grave la carenza di magistrati sia in Tribunale che in Pretura. Calate del 20% in un anno le sentenze depositate per mancanza di giudici.

Provincia, il Tar decide domani se si torna a votare. In aula il ricorso di Annunziata. Il presidente Loreto Gentile è abbastanza ottimista circa l’esito della vicenda. “Vedrete non si tornerà alle urne. Il ricorso è lacunoso“.

Otto ore nel burrone con la suocera morta. Esperia. Due anziane donne su una Panda volano in una scarpata. L’incidente è avvenuto domenica mattina, i soccorritori sono arrivati solo la sera grazie all’allarme lanciato da un aderente al Codacons.

Banca in mano agli usurai. L’inchiesta da Roma trasferita a Cassino, caduta l’accusa di associazione di stampo mafioso. E’ la Banca Industriale del Lazio a cui il Tesoro ha revocato i permessi. Restano indagati gli ex vertici dell’istituto di credito mai aperto. Individuato il meccanismo col quale poche persone controllavano tutto.

Rifiuti, termina l’emergenza riprende la raccolta. Riaperta la discarica sequestrata. Effettuati i lavori richiesti dal magistrato al centro di stoccaggio e arrivato l’ok a riattivare il servizio di nettezza urbana fermo da 16 giorni.

