Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Cristina, martire. Si sa poco della vita di Santa Cristina, martire in Persia nel 559. Chiamata anche Iadzo, figlia di Iadzin, è una donna persiana convertita al cristianesimo che per la sua fede viene perseguitata e martirizzata sotto l’imperatore di persia Cosroe I. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 13 MARZO 1996
Dini vuole una donna a Sora. Ancora ufficiose le candidature, troppi pretendenti per pochi posti. La Ciociaria verso le elezioni. Le uniche incognite riguarderebbero i collegi della camera di Sora e Cassino. Problemi in casa dell’Ulivo per piazzare il candidato del presidente del Consiglio. Il nodo del Ccd e Cdu pesa sulle decisioni del polo.
Perizia psichiatrica per la madre che uccise la figlia. A Ferentino. Udienza dal giudice. Si vuole accertare se la donna può affrontare un processo.
Crack Valverde, si decide il fallimento. Tra nove giorni il giudice esaminerà la richiesta del pubblico ministero che scoprì i debiti per 12 miliardi.
No dei giudici alla scarcerazione di Gismondi. Arrestato per il tentato sequestro del figlio del re dei palloncini di Casalvieri. Dopo questa decisione riprendono vigore le indagini per arrivare agli altri componenti della banda.
Alta velocità, “stop ai cantieri“. Clamorose denunce della federazione lavoratori delle costruzioni. Segnalate numerose stranezze: operai trasferiti per ritorsione, poche assunzioni locali, opere a rilento. I ricorsi dei cittadini. Espropri, parola al pretore.
Ospedali in pericolo, quale futuro? Arriva l’assessore a Ceccano. Venerdì visita di Cosentino. Il personale presenta i risultti sull’attività svolta e chiede potenziamenti.
Caccia ai rapinatori della coppietta di Campoli. Il sindaco lancia l’allarme criminalità: “Vogliamo la stazione dei carabinieri“. Migliora intanto il giovane ferito dai banditi.