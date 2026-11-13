Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN NICOLA I, PAPA (SAN NICCOLò MAGNO). Romano – nasce alla fine dell’anno 800 – viene presto inserito nella corte papale e Papa diviene nell’858, primo a essere “incoronato”. Si spende per affermare l’autorità del Successore di Pietro in un’epoca di “strappi” autonomisti di varie Chiese locali. Muore nell’867, è sepolto in San Pietro. . (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 13 NOVEMBRE 1996

Carceriere a servizio del boss. Arrestato vice ispettore, è accusato di avere aiutato i camorristi. Lavora nella casa circondariale di Frosinone: è finito in manette insieme a 10 avellinesi. Secondo gli investigatori il funzionario faceva parte di un clan specializzato nel ramo e estorsione. Il suo ruolo: favorire il capo quando era in carcere.

Emergenza giovani, in 29.000 a Caccia di un posto di lavoro. Al via un piano per orientare e formare. Il progetto è nato dall’accordo tra Unione Industriale, Scuola e Università.

Cup, per ridurre le file pagare i ticket alla Posta. La Usl cerca soluzioni al caos dinanzi agli sportelli del centro prenotazione. Allo studio una serie di misure per agevolare i pagamenti: incontri con i sindacati per decidere.

“Randagi in libertà, una follia“. I sindaci respingono l’appello dei veterinari a limitare la cattura dei cani. I tre canili convenzionati con l’Azienda Usl sono strapieni. Lunedì vertice sulla struttura intercomunale di Ceprano. È andato male finora l’esperimento di far adottare gli animali a Fiuggi e Anagni: pochissime le richieste.

Treni e bus allo sfascio, per i pendolari ciociari scocca l’ora della rivolta. Il comitato si appella al Codacons. Troppi disservizi sulla Frosinone – Cassino, l’assessore regionale promette di intervenire.

Il paese si riprende l’acqua e la imbottiglierà. Castrocielo. Dopo l’abbandono della Recoaro il Comune rivuole la fonte Diana. Ieri vertice alla Regione per decidere sul futuro delle sorgenti. A fine gennaio torneranno ai cittadini.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 13 NOVEMBRE 2026

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