Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 settembre 2024

E’ saltata l’elezione del nuovo presidente in un clima di grande tensione e divisione. Per 5 volte l’uscente Balata non ha raggiunto il quorum grazie ad un’opposizione più ampia del previsto. Dossena si è ritirato, pochi riscontri per Veltroni. Tutto rinviato all’8-9 ottobre. Segnale politico sconcertante in vista dell’assemblea Figc