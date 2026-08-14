Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 agosto 2026

Da settembre sei mesi di fuoco. Quasi 100 poltrone da assegnare tra enti regionali e provinciali. Garanti, ATER, ASP, SAF, Parchi: una rete di potere che deciderà gli equilibri politici fino alle Politiche 2027 e alle Regionali 2028. Le trattative sono già partite. Ai ristoranti di Terracina, San Felice Circeo, Gaeta e Sperlonga.