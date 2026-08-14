Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire. Nato in Polonia nel 1894, diventa francescano. Fonda la Milizia dell’Immacolata. Dopo l’invasione nazista del Paese è internato nel lager di Auschwitz, dove muore nel bunker della morte dopo essersi offerto in cambio di un padre di famiglia. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 1996
Cocaina, manette a un avvocato. Arrestato dalla polizia in pieno centro ad Alatri Giorgio Ceccarelli. Nell’auto del legale rinvenuti 80 grammi di polvere bianca. Lui si difende: “E’ una trappola della mia ex moglie“. Agli investigatori ha detto di non avere mai trafficato droga e di essere caduto in un tranello teso per togliergli la figlia di nove anni affidatagli dopo la separazione.
Alleanza nazionale, Fiorito denuncia il fallito golpe di Misserville e soci. Dura replica del commissario.
Picchiano il figlio disabile, genitori denunciati. Un poliziotto in ferie è intervenuto per fermare la coppia che prendeva a calci i pugni il bimbo. Famiglia ciociara in vacanza a Terracina.
Carabinieri, onorificenza al maresciallo. Il presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana al maresciallo maggiore dei carabinieri di Pontecorvo Enzo Di Mascio.
Tutti in ferie, il malato può attendere. I vertici USL al mare mentre gli ospedali di Alatri e Anagni sono in rivolta. Irrisolta la grave carenza di anestesisti, se ne riparlerà a settembre. Assistenza a rischio in caso di emergenza. Dopo il direttore generale Torti anche il suo vice Vincenzi è partito per le vacanze. Protestano i sindacati: “Hanno preferito lavarsene le mani“.
L’abate gela il sindaco e boccia la funivia: è un’opera esagerata. A Cassino vertice sul mega progetto. L’opera dal costo di 60 miliardi potrebbe portare in un giorno 18.000 turisti.
Tragico schianto, muoiono tre giovani. Con una Fiat Uno turbo finiscono contro un muro. Gravissimo un quarto amico. L’incidente è venuto sulla strada che porta a Castro dei Volsci. Le vittime avevano 21:22 anni.