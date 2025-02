Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 febbraio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Valentino, martire sulla via Flaminia. Considerato il Santo protettore degli innamorati, San Valentino è tra i santi più popolari. Patrono di Terni, la sua festa cade il 14 febbraio. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 1995

Esplode la microcriminalità. Aumentati del 20% in pochi mesi furti, scippi e rapine. In un casolare alla periferia del capoluogo ritrovate le 2 pistole rubate a casa del capo della Mobile. Offensiva della polizia contro nomadi ed extracomunitari: 3 arrestati, 7 allontanati con Fogli di Via.

“Si al polo senza Alleanza Nazionale anche in Ciociaria, altrimenti a sinistra“. Intervista al Segretario del Partito Popolare. L’avvocato Loreto Gentile spiega la linea politica dei Popolari in provincia alla vigilia delle elezioni di primavera. La scelta dei candidati.

Rapinati in banca 120 milioni. Sora, ha minacciato il direttore con un coltello alla gola. Due banditi a volto coperto hanno assaltato la filiale della Popolare Abruzzese Marchigiana: non c’erano né metal detector né guardia giurata.

Il supertreno sotto accusa. Alleanza Nazionale contro l’Alta Velocità: “Miliardi truffati e spesi male”. In 2 assemblee, a Cassino e Ceccano, duri attacchi da parte di comuni, comitati ed esponenti politici. intanto la Regione cerca di mediare e crea un tavolo permanente con Iricav e Tav per affrontare i problemi legati al passaggio della ferrovia.

Mensa universitaria. Si fa spettacolo con musica e film. A Cassino potenziato il servizio. Ha raggiunto l’accordo: non ci saranno più i licenziamenti minacciati nei giorni scorsi ma al contrario ci sarà un rilancio dell’intera struttura.

Fiuggi prepara il suo futuro. Una serie di iniziative per far vivere la città tutto l’anno. La società che ho organizzato il congresso di Alleanza Nazionale dovrebbe trasformarsi inserendo come soci anche comune Astif ed altri enti.

