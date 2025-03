Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 marzo 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Matilde, regina. Nata in una famiglia di conti, formerà la sua con il duca di Sassonia e futuro re di Germania e da questa discenderanno ben quattro imperatori. Ma più che ricca, Matilde vuole essere Santa e tale sarà proclamata nel 968. È particolarmente venerata in alcune diocesi tedesche. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 14 MARZO 1995

Avvocati in sciopero, è rottura. Cassino, domani si deciderà se proseguire nella protesta. Dopo 51 giorni di totale paralisi in tribunale, si va sfaldando il fronte della contestazione. Per la carenza cronica di personale circa 10.000 cause civili aspettano ancora di essere trattate. Il presidente Ferraro: “Prestare anche un solo giudice a Latina ci metterebbe in grave crisi“.

Provincia, via libera del consiglio a 42 assunzioni. Ok alla nuova pianta organica. Entro l’anno partiranno i concorsi interni per riqualificare 443 dei 626 dipendenti dell’ente. La Cgil non voleva questa decisione.

Disco verde al maxi centro commerciale. Deciso ieri sera dal Consiglio comunale di Frosinone nella sua ultima seduta. Di proprietà dei fratelli Rufa, sorgerà in via Fabi di fronte alla Usl su un’area di 10.000 m². La decisione contestata da Mazzoli.

I privati vogliono l’ospedale. Ceccano, 60 miliardi per costruire una clinica all’avanguardia. Sorgerà al posto del nosocomio incompiuto e avrà reparti di neurochirurgia, cardiochirurgia e oncologia. La proposta di una cordata di imprenditori sarà discussa giovedì in consiglio comunale che deciderà se e in che modo cedere l’area.

Tossicodipendenze, il Comune aprirà tre centri antidroga. A Cassino sbloccati 190 milioni. Una struttura di prima accoglienza sarà realizzata nell’ex mattatoio. Al via anche un programma contro il fenomeno dell’abbandono scolastico.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 marzo 2025.