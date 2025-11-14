Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 novembre 2025.
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 novembre 2025.
*
IL SANTO DEL GIORNO
Nasce a Londra nel 1179. Ragazzino, Serapio è col padre alla terza Crociata di Riccardo Cuor di Leone. Dopo varie peripezie entra nei Mercedari e si dedica al riscatto e alla conversione degli schiavi, che libera a centinaia, in Francia in Spagna e ad Algeri. Qui i Mori lo martirizzano nel 1240. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI I TITOLI DI MARTEDì 14 NOVEMBRE 1995
Sangue sull’Alta Velocità. Una pioggia di sassi si stacca dalla volta colpendo gli operai. Incidente sul lavoro in una galleria: due feriti, uno è in fin di vita. Malgrado il blocco dei cantieri i lavori proseguono. L’assessore Hermanin: la Regione protesterà energicamente contro l’inosservanza al fermo dell’opera.
Emergenze e tumori: ospedali ciociari privi di attrezzature. I medici lanciano l’allarme.
Racket sui loculi, sequestri. La Squadra Mobile acquisisce altra documentazione in Comune. In settimana i primi interrogatori. L’inchiesta sul cimitero coinvolge due noti professionisti.
Estorsione con lettera d’amore. Ruba la corrispondenza e ricatta la vicina: arrestata
Cassino, un argine al crimine. Ieri per la prima volta nella città martire una riunione ad alto livello per combattere la camorra. Vertice d’emergenza con prefetto, magistrati e forze dell’ordine. “Necessaria più collaborazione dei cittadini, troppe le lettere anonime, nessuna vera denuncia“ ha detto il procuratore Orazio Savia.
Al via opere urgenti contro i pericoli di altre alluvioni. Nuovo vertice sul fiume Liri. Sindaci di Sora e Isola del Liri all’incontro con esperti ed il prefetto.
Università, inizio alla grande. Un ministro e il presidente Abete al via del nuovo anno accademico.
Gargano Segretario degli amici di Buttiglione. Il CDU, che raccoglie ex democristiani, getta le basi in Ciociaria: 2000 gli iscritti.
L’acqua di Fiuggi punta ai mercati europei. Il nuovo stabilimento confezionerà 100 milioni di bottiglie l’anno.