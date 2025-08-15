Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Tarcisio, romano, martire dell’Eucaristia. La Chiesa lo ricorda nel giorno della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. San Tarcisio, patrono dei ministranti e dei chierichetti, è un ragazzino cristiano della prima ora che sacrifica la vita pur proteggere le ostie consacrate che portava con sé per un atto di carità. (Leggi qui)

TITOLI DI MARTEDI’ 15 AGOSTO 1995

Narcotrafficanti in trappola. Operazione mezzo agosto, 40 perquisizioni in contemporanea in Campania, Lazio e Puglia. Cocaina, ecstasy ed hashish: arrestate otto persone, denunciate 20. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dalla compagnia dei carabinieri. Impegnati anche gli 007 del Sisde.

Nonno truffato, la donna si difende: “Volevo sposarlo“. A Fiuggi interrogatorio in carcere.

Topi killer, troppe fogne a cielo aperto. Pescatore contagiato nel fiume rapido, la Usl accusa i comuni: “Mettete i depuratori“. Il dottor Lullo: “Non bastano le semplici derattizzazioni. A Cassino i liquami vanno a finire direttamente nel fiume“.

Ferragosto snobbato dai VIP. Lavoro o vacanze lampo per i personaggi pubblici della Ciociaria. Le mete prescelte e i loro passatempi. Misserville a casa, Della Rosa in pellegrinaggio a Canneto. Rimarranno in ufficio il questore e il capo della mobile. Alla ricerca del mare pulito il sindaco Fanelli ed il rettore Rossi.

L’ospedale chiude per lavori, esplode la polemica. A Cassino piano d’emergenza. La Usl decide se e come far convivere i cantieri con l’attività dei reparti.

Il questionario della discordia. A Fiuggi l’Astif chiede ai villeggianti un giudizio sui servizi, gli albergatori insorgono.

Folle a causa della guerra, i genitori chiedono i danni. Nel 1944 era una bambina di appena otto anni. “Tina – racconta la madre – era una ragazza allegra sempre sorridente ed affettuosa. Da allora però gli occhi sono quasi di ghiaccio. Inespressivi“. Da allora, era il 1944, Tina non ride più. Si legge in uno dei certificati medici della donna oggi ha 59 anni e soffre di schizofrenia.



