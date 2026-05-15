Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 maggio 2026

Settant’anni di autonomia, un CET1 al 22,44%, oltre 100 milioni distribuiti ai soci in 25 anni e nuove sfide tra fintech, assicurazioni e innovazione. La Banca Popolare del Cassinate affronta la trasformazione del sistema bancario puntando su radicamento territoriale, prudenza patrimoniale e crescita sostenibile, mentre il settore corre verso concentrazione e digitalizzazione.