Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 maggio 2026.
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 maggio 2026.
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Isidoro, agricoltore. Nato a Madrid intorno al 1070, Isidoro si fa Santo pregando, lavorando nei campi e condividendo i suoi averi con i più poveri. Non mancano le invidie, ma lui supera tutto anche grazie all’aiuto della moglie Maria. Vissuto nell’epoca dei grandi conquistatori, è patrono di agricoltori e contadini. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 15 MAGGIO 2006
Moto contro auto, muore a 25 anni. Andrea Cocco non è riuscito ad evitare una Punto che stava svoltando. Veroli. Cordoglio tra i vigili del fuoco del capoluogo dove il giovane prestava servizio saltuariamente.
«Sto bene, vi prego: non mi cercate». Alessandrina, 15 anni, telefona alla nonna: «Ormai appartengo a loro». Cassino. Si fa viva la studentessa che da cinque giorni è fuggita da casa con il fidanzatino rom.
Si aggrappa alla croce, parapiglia in chiesa. Rito delle Comunioni interrotto a San Giovanni: giovane bloccato e ricoverato.
«Ciò che ho fatto in un libro di 130 pagine». Anagni verso il voto. L’annuncio di Noto, candidato a sindaco della Cdl: lo spediremo a tutti i cittadini.
Spareggi per la C2, oggi decide il giudice. Domenica niente derby tra Ferentino e Isola, per i biancorossi forse il Guidonia.
LE PRIME PAGINE DI VENERDì 15 MAGGIO 2026
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