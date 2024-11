Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa, domenicano. “Dottore universale”, grande riformatore dell’Ordine Domenicano, Alberto si guadagna già in vita l’appellativo di “Magno”. Maestro di San Tommaso d’Aquino, per tutta la vita si divide tra l’insegnamento, che predilige, e le cariche che gli vengono assegnate, fino alla morte nel 1280. (Leggi).

I ITITOLI DI MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 1994

Gas, si gioca a carte scoperte. Domani vertice in Comune per valutare la proposta di Italcogim. Dopo le inchieste, le perizie, le accuse, si marcia verso un accordo per sbloccare la situazione. Gli esperti nominati 2 anni fa presentarono una durissima relazione che segnalava le colpe della società e dei pubblici amministratori.

Incentivazioni alla Usl. Aperta un’inchiesta dei vertici interni dopo la denuncia della Uil. All’esame il lavoro dei medici. I sindacati, che il direttore vuole incontrare, hanno dichiarato lo stato di agitazione dei 5000 dipendenti per il blocco dei pagamenti.

Sequestrati 16000 detonatori. In manette l’imprenditore sorano Tiberio Cancelli. Operazione di polizia e Criminalpol. L’indagine era partita dall’esplosione della fabbrica di Balsorano di proprietà dei parenti dell’arrestato.

Super treno, è ancora rivolta. Monta in Ciociaria la protesta contro i lavori per l’Alta velocità. Ceprano, Castro e Pignataro chiedono garanzie per la salvaguardia dei loro territori. Le nuove reazioni legate al mancato rispetto degli accordi tra Comuni e Iricav che aveva promesso opere compensative quale risarcimento.

Mattone selvaggio, sull’ex Sai Ipm è di nuovo guerra. A Cassino le sinistre all’attacco. Il sindaco prende tempo e rinvia la decisione sul complesso residenziale a quando, tra un paio di mesi, sarà pronto il piano particolareggiato.

