Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 16 gennaio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 16 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 16 gennaio 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

San Marcello, papa e martire. Papa dal 308 al 309, vive le persecuzioni di Diocleziano e Galerio. Contestato dai rigoristi, mostra il volto misericordioso della Chiesa riammettendo i “lapsi”, quanti cioè avevano rinnegato la fede, che si siano pentiti. Ridotto a fare lo stalliere, muore martire in esilio.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 16 GENNAIO 1996

Soldi falsi, manette a sette spacciatori. A Castro dei Volsci, tra gli arrestati anche un consigliere comunale. All’alba è scattata l’operazione Caravaggio da parte dei carabinieri e della squadra mobile. Sequestrati i valori per 1 miliardo.

Caldaie, fino ad aprile per mettersi in regola. I non residenti nel capoluogo hanno tempo fino al 30 giugno per presentare i documenti attestanti il controllo delle caldaie di riscaldamento.

Piano urbano, in 450 fanno ricorso. Ieri alla chiusura dell’ufficio dell’organo regionale che controlla gli atti dei comuni erano giunti già sette esposti firmati da 485 cittadini.

Comune, giunta a tutti i costi. Crisi, il sindaco oggi decide. Paolo Fanelli, non torna indietro.

Cani randagi e emergenza. L’azienda USL dal 1 gennaio ha smesso di occuparsi di loro. Almeno 10.000 animali vivono allo stato brado in tutta la Ciociaria. Ora toccherà ai comuni intervenire. Sciolte le convenzioni con tre canili, due ad Arpino e una Ferentino. Disponibili aiuti economici della regione per interventi locali.

Centro direzionale a ridosso della cascata: il Comune dà il via. Ad Isola del Liri progetto da 10 miliardi. L’opposizione abbandona l’aula al momento del voto e invia un esposto al prefetto.

Il sindaco ha scelto l’Ulivo. Ad Alatri la lista civica di Patrizio cittadini entra nell’area Prodi. Lo ha annunciato a sorpresa il primo cittadino: “Decisione coerente ma a titolo personale“. Iannarilli di Forza Italia all’attacco.

Acqua di Fiuggi in crisi, si mobilita il Comune. Invendute 50 milioni di bottiglie. E’ di nuovo allarme. Quattro consiglieri di minoranza hanno chiesto la convocazione urgente del consiglio comunale.

