Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 16 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 16 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alessandro, vescovo di Gerusalemme e martire. Originario della Cappadocia, Alessandro diventa vescovo della Città Santa di Gerusalemme di cui si prende cura fondando una biblioteca e una scuola. Riprese le persecuzioni contro i cristiani sotto Decio, viene imprigionato e muore di stenti in carcere nel 250. È venerato come martire. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

Riciclati? “No, sono esperti”. Polemiche interne alla maggioranza per la scelta di alcuni membri della Giunta, critiche e le opposizioni. Il sindaco Fanelli difende dagli attacchi di assessori designati. Collepardi e Schietroma, del centrosinistra, affilano le armi e promettono vita dura al nuovo governo. Il primo cittadino annuncia: “Entro il 25 maggio si terranno tre riunioni di consiglio“.

Udienze pomeridiane, avvocati aggirano le nuove disposizioni. Cassino. Giustizia in panne. Il presidente del Tribunale aveva minacciato di archiviare le cause per assenze ripetute, ma i legali sono riusciti a trovare una soluzione.

Rapisarda, sciopero a oltranza, allarme trasloco. Il primo round del match che si sta combattendo nella società di via consortile a Frosinone lo ha vinto la direzione aziendale. È bastato che gli operai si concedessero una tregua e togliessero i picchetti credendo che la domenica non sarebbe successo niente e sabato sera i tre macchinari hanno preso il volo, diretti verso lo stabilimento milanese.

Ferentino, la Regione salva l’ospedale. Sarà sede di Pronto Soccorso, stop allo smantellamento in corso.

Comuni e Gepi in società. Via libera dal Consiglio comunale dell’ente pubblico al varo di imprese per erogare i servizi. Entro l’anno verranno assunte 200 persone a Frosinone e Cassino. Saranno privilegiati cassintegrati e operai in mobilità. Le attività svolte riguardano manutenzione di strade, di scuole, della rete idrica e fognante.

Vacanze di lavoro per gli studenti dell’ITG di Cassino. Coinvolti 50 ragazzi. Geometri e ragionieri saranno impiegati per un mese in Comuni, studi tecnici e banche. Un’iniziativa del Preside Erasmo di Mambro.

Il metano arriva in periferia. Sora. Accordo tra Comune e Italcogim, lavori per 10 miliardi. Il progetto, che sarà discusso in Consiglio, prevede la realizzazione di 20 km di condotte per portare il gas nelle zone urbane.

Con due anni di ritardo apre il sottopassaggio di via Farneta. Ceccano. I lavori per il tunnel sotto la ferrovia dietro lo stadio comunale erano cominciati nel 1992. L’inaugurazione avverrà entro la fine della settimana, anche se il Comune deve ancora sistemare alcune strade malconce del quartiere.

