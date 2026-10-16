Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 16 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 16 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 16 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GERARDO MAIELLA. A Potenza fa il sarto con scarso successo, Gerardo, perché la sua vocazione è un’altra. Rifiutato dai Cappuccini, riesce infine a farsi accettare dai Redentoristi e in convento svolge le mansioni più umili. Calunniato da una donna, sopporta con esemplare mitezza e pazienza. Muore nel 1755. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 16 OTTOBRE 2006

Urbanistica, le spine del sindaco. Frosinone. Il primo cittadino annuncia anche una nuova proposta per il completamento del mega parcheggio. Alla vigilia del Consiglio Marzi avverte gli alleati: «Ritroviamo l’unità».

Fiuggi, turismo ok nonostante tutto. Primi bilanci nella città termale. L’assessore Giorgilli: «Risultato che dà fiducia per il futuro». Presenze + 3%. «Premiata la diversificazione dell’offerta».

Frosinone, Di Nardo il piccolo cannoniere che fa sognare in B. Lo juventino Trezeguet guida la speciale classifica cannonieri con 5 sigilli, Di Nardo in sei partite è andato a segno tre volte.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 16 OTTOBRE 2026

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