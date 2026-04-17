Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Roberto, abate di Citeaux. Monaco a Molesme, in Francia, Roberto è per una rigida osservanza della regola benedettina, ma è in contrasto con i confratelli. Nel 1098 fonda quindi una nuova abbazia a Cîteaux i cui monaci saranno poi chiamati cistercensi. Muore nel 1111 e viene canonizzato da Onorio III oltre un secolo dopo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 17 APRILE 2016

Ciociari investiti dopo una lite. Due operai edili sono stati travolti da un automobilista vicino a Bologna dopo un diverbio per una questione di precedenza stradale. L’uomo denunciato per tentato omicidio.

Il generale Garofano: «Dagli accertamenti genetici la svolta». L’ex comandante del Ris: «Vogliamo capire se lo spigolo contro cui ha sbattuto la studentessa è compatibile con la porta sequestrata nella caserma di Arce».

Emergenza profughi: altri 180 in arrivo. Salgono così a 1.020 gli immigrati assistiti dalle cooperativeche operano a Frosinone, Sora, Alatri, Cassino, Aquino e Arce. Nel Lazio è previsto, a breve, l’arrivo di 2.039 migranti e alla Ciociaria è stata assegnata la quota del 9 per cento.

Frosinone obbligato a vincere. Il Carpi batte il Genoa e allunga sui canarini impegnati oggi a Verona.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 17 APRILE 2026

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