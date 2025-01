Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antonio, abate. Padre del monachesimo, protettore degli animali e modello di vita cristiana. Sant’Antonio abate nato a Coma in Egitto, intorno al 250, ha dedicato la sua vita al Signore. E’ uno dei più grandi eremiti della storia della Chiesa. La sua memoria liturgica ricorre il 17 gennaio. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 17 GENNAIO 1995

Conservatorio, miliardi in fumo. “Il progetto non rispetta le leggi“: la regione lo boccia. Ennesima figuraccia rimediata dal Comune capoluogo che ha approvato un elaborato sbagliato. Per realizzare il parcheggio e gli uffici della nuova scuola di musica, si dovrà redigere un altro studio. Intanto i finanziamenti sono svaniti.

Incentivi sospetti, la Asl indaga sul pronto soccorso. Il caso segnalato dalla Uil sanità. La commissione di inchiesta ha concluso il suo lavoro escludendo che ci siano stati aumenti illeciti in busta paga. Il sindacato insiste.

Giro di quadri falsi in Ciociaria. Svolta nella maxi inchiesta sulle opere ed i soldi contraffatti. Gli esperti della Criminal Paul hanno appurato che le tele rinvenute a casa di Scarsella sono delle croste. Il negoziante di Ferentino si difende dicendo di avere avuto quelle opere da un medico in conto vendita.

“Gli espropri sono fuori legge“. Alta velocità, grave denuncia del sindaco di Ceccano. Cerroni al prefetto: “Si sta seguendo un progetto diverso da quello che era stato presentato all’inizio“. Ma una lista civica e Alleanza nazionale attaccano la giunta: “Ritardi gravi, avrebbe già dovuto emanare gli atti per ostacolare il passaggio della ferrovia“.

S.O.S. dei magistrati: “in trincea contro il crimine“. 20.000 casi trattati nel 1990, nel 1994 solo 8000. Mancano ancora un sostituto Procuratore ed i supporti tecnologici scarseggiano.

Tafferugli per le terme, a giudizio 20 cittadini di Fiuggi. Compaiono oggi davanti ai giudici del tribunale. Le accuse vanno dall’oltraggio alla minaccia. dall’ingiuria all’istigazione alla violenza. I fatti avvennero la notte del 20 giugno del 1990.

