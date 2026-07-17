Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 luglio 2026

Il primo Rapporto Nazionale sulla Dimensione Subacquea italiana certifica quello che in pochi sapevano misurare: 189 imprese, 63mila addetti, 12.659 brevetti, una crescita del 216% in dieci anni. Sotto i fondali passano dati, energia e sicurezza. L’Italia è al centro del Mediterraneo. Ed è tra i primi Paesi al mondo ad essersi dotata di una legge sul settore. Ancora una volta, a costruire la mappa è l’Osservatorio che porta la firma della Camera di Commercio Frosinone-Latina