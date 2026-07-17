[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Leone IV, Papa. Pastore, diplomatico, stratega. Deve fare tutto, Papa Leone IV, in soli otto anni di un Pontificato caratterizzato dalla parola d’ordine “difesa”: dai Saraceni, in mare e in terra, ma anche da incendi, terremoti, dalla mollezza del clero e dai dissidi con l’imperatore. Muore nel luglio dell’855. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 17 LUGLIO 1996
Violentata sotto shock in tribunale. Dopo ore trascorse a due passi dal presunto aguzzino in attesa del processo. Lo scandalo delle convocazioni di testi ed imputati alle nove di mattina per udienze che saltano o si fanno al pomeriggio. Avvocati e magistrati irritati per l’insensibilità di chi stabilisce lunghi elenchi di cause senza curarsi di fissare orari diversi per ognuna.
Paolo Pesci bellicoso punta al cuore di Fanelli. Il nuovo segretario del Partito Popolare all’attacco. Vuole raddoppiare i consiglieri comunali a spese di Forza Italia CCD e CDU.
Travolta da un’auto muore a 14 anni. A Castelmassimo di Veroli Francesca Scaccia stava camminando sul ciglio della strada per tornare a casa.
“Il tribunale va soppresso“. Il Consiglio Superiore della Magistratura dà il via libera alla chiusura del Palazzo di Giustizia di Cassino. Gli uffici saranno trasferiti nel capoluogo ad eccezione della pretura. L’ultima parola spetta ora al Parlamento. Duri i commenti del presidente Ferraro, del sindaco e degli avvocati: “In questo modo si aprono le frontiere alle infiltrazioni della camorra“.
Amaseno fa festa alle sue bufale dalle uova d’oro. Due giorni di dibattiti e incontri.
Cultura, meno di 1000 lire ad abitante. Provincia sotto accusa ma l’assessore al ramo si difende e attacca i sindaci. L’estate in Ciociaria. “All’ultima riunione per definire il piano delle manifestazioni – dice Lombardi – sono intervenuti solo tre primi cittadini“.
Trasporto urbano, tagliati 1000 km di corse. Ceprano, minoranze all’attacco.