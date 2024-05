Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Pasquale Baylon, laico francescano. Nato in Aragona, Pasquale fa il pastore. Al secondo tentativo riesce a entrare tra i Francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto ma resta laico, non sentendosi degno dei voti. Per la sua devozione è chiamato “il Serafino dell’Eucaristia”. Muore nel 1592, è canonizzato nel 1690. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 17 MAGGIO 1994

Rifiuti troppo cari, denunce. A Ceprano quindici famiglie si rivolgono ai carabinieri. Sempre più grave la situazione in molti Comuni ciociari per la mancanza di discariche. Tasse comunali a sei zeri anche per agricoltori che non beneficiano della raccolta della spazzatura. Intanto a Sora, coperta dall’immondizia, il sindaco ordina la requisizione di un terreno in collina.

Sora / Inchiesta su due giunte. Salgono a quindici gli indagati per il trasferimento del Campo Boario. Il sindaco Di Stefano: «È tutto in regola e lo dimostreremo <ò magistrato». I lavori furono affidati a trattativa privata.

Cassino / Forza Italia in Giunta, Abruzzese: «Sacco un rinnegato».

Sciopero al Cotral: venerdì bus fermi in tutta la Ciociaria. Azienda accusata di condotta antisindacale. La protesta è regionale ma in provincia i lavoratori bloccheranno anche gli straordinari per il mancato confronto sulle mansioni. Liberata piazza Kambo: da domani mezzi partiranno dal nuovo deposito.

Operaio Fiat perde vincita al Totip. Piedimonte San Germano. La ricevitoria smarrì la matrice della scheda. Avrebbe dovuto incassare 54 milioni, invece l’amara sorpresa. Domani sulla vicenda deciderà il Tribunale

