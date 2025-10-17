Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 ottobre 2025.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ignazio di Antiochia. Terzo vescovo di Antiochia in Siria, Ignazio, di origini pagane e convertito in tarda età, viene condannato durante le persecuzioni dell’imperatore Traiano. Dopo un lungo viaggio testimoniato da sette mirabili lettere, giunge a Roma dove subisce il martirio al Colosseo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 17 OTTOBRE 1995

Usl, l’inchiesta entra nel vivo. Presto interrogati i componenti della commissione che aggiudicò la progettazione di tre ospedali. Appalto miliardario: pronto in settimana il rapporto della Digos.

Si finge poliziotto e rapina prostituta, rinviato a giudizio. Ceprano. Notte brava a Latina. L’uomo aveva caricato due ragazze a Frosinone. Quattro milioni il bottino.

Saponifici e cartiere in tilt: manca l’acqua. Le industrie di Castrocielo boccheggiano. Nelle condotte infatti c’è poca acqua. Non basta più per far funzionare gli impianti della cartiera Cerrone e del saponificio Dosa del gruppo Annunziata.

Debito record, la resa dei conti. I 73 Comuni consorziati chiamati a trovare una soluzione per evitare il taglio dell’energia elettrica. Gli Aurunci decidono come restituire i 36 miliardi all’Enel. Perplessità e dubbi sull’ammontare degli interessi, che hanno fatto raddoppiare la somma da versare. Gravi le conseguenze per gli utenti.

Italgel, un mese di cassa integrazione per 180 dipendenti. Sindacale. Ridimensionati i tagli. Un ennesimo rinvio per la Elcat: è slittato a lunedì 23 l’incontro.

Ricatto a luci rosse, il marito nega. A giudizio per estorsione: “il video porno? Se l’è inventato mia moglie“.

Elezione del presidente, Comune bocciato di nuovo. Cassino. Secondo stop dal Coreco. Il Comitato Regionale di Controllo ha fermato per la seconda volta l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Cassino.

Anagni: è morto Tonino Giudici, un cronista che amava la sua città. È morto stroncato da un male incurabile. Dal 1969 era corrispondente del Messaggero da Anagni. Fondatore nel 1986 della rivista il banditore.

