Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 18 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Galdino, arcivescovo di Milano e cardinale. Nel 1162 Galdino assiste alla distruzione della sua Milano ad opera di Federico I Barbarossa e si schiera con Alessandro III contro l’antipapa Vittore VI. Creato quindi cardinale e diventato arcivescovo della città, si adopera per ricostruirla fisicamente e spiritualmente fino alla morte, nel 1176. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 18 APRILE 1995

Boom di presenze in Ciociaria. La Pasquetta nel Frusinate. Traffico all’uscita dei caselli dell’Autosole e sulla strada per il mare. L’abbazia di Cassino e la selva di Paliano le mete più ambite. Nessun incidente stradale di rilievo ha turbato la giornata del Lunedì in Albis. Le mete fuori provincia scelte dai ciociari per il ponte Pasquale.

Inchiesta Valverde, all’ex Ersial nuovi sequestri. Dopo gli ultimi interrogatori oggi si pronuncerà il Tribunale del Riesame sulle scarcerazioni.

Racket delle affissioni: oggi interrogato Paris. Proseguono gli accertamenti della polizia per fare luce sui presunti episodi di estorsione denunciati da alcuni candidati alle prossime elezioni.

Novecento aziende in meno. Tra il ‘92 ed il ‘94 i settori costruzioni, estrattiva, agricolo e trasporti sono stati i più colpiti dalla crisi. Si indebolisce, per il Cerved, la struttura produttiva ciociara. “In questo quadro preoccupante – sottolinea Augusto Pigliacelli dell’Unione Industriale – l’unico segnale positivo è la crescita delle società di capitale“.

Bollette dell’acqua, cresce la rivolta contro il consorzio. Bonifica di Anagni sotto accusa. Invitati a pagare gli abitanti di 10 comuni ricadenti nel territorio amministrato dall’ente, anche se non usufruiscono di alcun servizio.

Altri animali uccisi dalla belva. Torna a crescere l’allarme nelle campagne di Fontana Liri.

In Consiglio la diga delle proteste. Isola del Liri. I 9 miliardi di lavori sul Fibreno al centro di polemiche. I pescasportivi contro la cementificazione delle sponde del fiume. Il Comune dovrà decidere se bloccare le opere già iniziate da alcuni giorni.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 aprile 2025.

Screenshot