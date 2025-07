Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 18 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 luglio 2025

San Federico di Utrecht. Eletto vescovo di Utrecht tra l’825 e l’828, Federico combatte il paganesimo e l’usanza dei matrimoni incestuosi. Ricordato come evangelizzatore della Frisia e portato a esempio come studioso delle Sacre Scritture, viene assassinato in un complotto mai chiarito nell’838. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 18 LUGLIO 1995

Neonato morto tra i rifiuti. A Sgurgola una storia incredibile raccontata da un’anziana, testimone di un gesto agghiacciante. Donna vide un uomo abbandonare il cadavere e dà l’allarme. I carabinieri giunti alla discarica non trovano alcuna traccia: il racconto di Anatolia Moriconi è però ritenuto attendibile. Si indaga.

Troppi cantonieri e bidelli messi dietro le scrivanie. In Provincia denuncia di Alleanza nazionale.

Saluta l’infermiere e si uccide. Un pensionato di Alatri si è gettato dal terzo piano dell’ospedale del capoluogo.

Riciclaggio di denaro sporco, imprenditori indagati. Lavori stradali inesistenti in Sicilia: indagini della direzione investigativa antimafia.

Istat, criminalità in aumento. In tre anni i reati in Ciociaria sono cresciuti di oltre il 40%. L’Istituto nazionale di statistica lancia l’allarme: sempre più delitti e di maggiore gravità. Sale il numero di minorenni coinvolti in attività illegali. Un solo dato positivo: diminuiscono i casi irrisolti.

No all’inceneritore di Colfelice. Regione d’accordo con i sindaci ribelli.

Ospedale di Ceccano, speranze riaccese. L’assessore regionale: cercherò di salvare il Pronto soccorso. Cosentino favorevole a trasferire il nosocomio di via Roma nell’ex psichiatrico Santa Maria della pietà.

