Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 18 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 settembre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 settembre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANTA SOFIA. Ricordata nel Menologio greco insieme a Santa Irene, della sua vita si conosce poco, se non che fu martirizzata a Cipro. Incerta anche l’epoca in cui è vissuta: secondo alcune tradizioni, Santa Sofia visse in epoca bizantina, mentre altri testi la annoverano tra i primi cristiani. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 18 SETTEMBRE 2006

Rotatorie, esperimento fantasma. Non è partita la rivoluzione annunciata a Ferragosto, si rischia il caos. Doveva durare un mese a Madonna della Neve, ma è rimasto sulla carta. Imbarazzo in Comune.

Ladro prestigiatore, colpo da 40 mila euro. Distinto ed elegante beffa l’orefice, fuggendo con bracciali e collane. Cassino. Il furto sabato ai danni di un noto gioielliere di largo Dante. Il malvivente ripreso dalle telecamere.

Laghi ciociari bocciati: 68% delle rive non è balneabile. Laghi ciociari off limits per inquinamento. La provincia di Frosinone raggiunge il record negativo nel Lazio per estensione delle coste lacustri non balneabili: il 68%. Ad affermarlo, uno studio della Regione su dati forniti dai 52 Comuni interessati e dal ministero della Salute, che ha consegnato al presidente Piero Marrazzo un dossier al riguardo, provincia per provincia.

Mister Iaconi striglia il Frosinone. «Squadra poco unita, da Rimini si cambia registro».

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 18 SETTEMBRE 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.