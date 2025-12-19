Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 dicembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 dicembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Anastasio, papa. Anastasio de Massimi, di nobile famiglia romana, viene eletto Papa nel 399. Di profonda spiritualità, vive poveramente. Difende con coraggio la fede cattolica contrastando il donatismo, eresia che voleva una Chiesa di perfetti, rigorista e pauperista. Muore nel 401. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 19 DICEMBRE 1995
Benessere, la Provincia va giù. Ciociaria bocciata nell’indagine del Sole 24 ore sulla qualità della vita. In un anno è scesa di quattro posti nella classifica nazionale, attestandosi all’74ª posizione. I primi commenti degli industriali e del sindacato improntati al pessimismo. Turriziani: “C’era da aspettarselo, i politici ora riflettano“.
Il sindaco infuriato: “Venderò cara la pelle, non sono un burattino“. Fanelli rompe con i leader di Forza Italia e Alleanza Nazionale. Centrodestra ancora diviso. Consiglio rinviato. Più concreto il rischio di elezioni.
Maestra uccisa dall’acido muriatico. L’insegnante ha bevuto da una bottiglia che credeva piena di acqua. E’ accaduto a Sora.
Emergenze, il centro ad Alatri. L’ex campo profughi delle Fraschette diverrà area per la protezione civile. Vertice in Prefettura: il progetto del Ministero scongiura l’ipotesi di trasferirvi i nomadi allontanati da Roma. Nella struttura saranno ospitati laboratori artigianali per i tossici della comunità In Dialogo.
Alla Usl 150 invalidi rischiano il posto per mancate visite. Avviata un’indagine dal NAS. Intanto chiesto il rinvio a giudizio del manager Torti per abuso d’ufficio e falso ideologico.
Muore contro il guard rail. Anche il padre, a gennaio, perse la vita in un incidente. Anagni. La vittima è Sandro Venezia 38 anni: l’incidente sull’autostrada tra Valmontone e Colleferro.