Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Romualdo, abate,fondatore dei Camaldolesi. Originario di Ravenna, Romualdo prima si fa monaco, poi anacoreta e inizia a viaggiare per l’Italia fondando diversi monasteri. Il più noto è quello di Camaldoli, nel Casentino, dove i monaci vivono secondo la regola benedettina leggermente modificata e che è molto importante ancora oggi. (Leggi tutto)

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 19 GIUGNO 2026