Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Simmaco. Le minacce del re ostrogoto Teodorico e l’opposizione dell’antipapa Lorenzo, le sfide che deve affrontare Simmaco quando viene eletto Papa nel 498. Trova però il tempo di riscattare e liberare gli schiavi. Gli viene attribuita la costruzione del primo palazzo vaticano. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI 19 LUGLIO 2022

Bimbo morto, otto indagati. L’iscrizione per il decesso del piccolo di 10 anni di Alatri risultato positivo al Covid. L’inchiesta partita dopo la denuncia dei genitori: oggi l’autopsia al “Gemelli” di Roma.

Sanità. La ricetta di Mastrangeli:«Competenza e passione». Ieri il debutto del Consiglio comunale, Massimiliano Tagliaferri eletto presidente. Il sindaco tende la mano all’ex sfidante Marzi: «Troviamo per un terreno per il confronto». Chi sono i capigruppo.

Minacce e scritte contro i giudici, c’è un’indagine. Il clima dopo la sentenza di assoluzione per l’omicidio di Serena Mollicone è rovente. Acquisite le immagini per individuare l’autore dello striscione contro il tribunale.

Isola pedonale permanente in via Falese. Il provvedimento in attesa del Piano del traffico: raddoppiate le zone vietate al passaggio dei veicoli. Anche l’area circostante a piazza Diamare, una volta ultimati i lavori di restyling, sarà interdetta al traffico.

«Non rimpiangerete Zerbin». Riccardo Ciervo, 20 anni, potrebbe essere una delle sorprese di quest’anno: «Per me si tratta di una grande opportunità». L’attaccante: «Dribbling e tiro sono i miei punti di forza, devo migliorare nella fase difensiva. Grosso ha molto da insegnare».

