Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 settembre 2025

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Gennaro, vescovo di Benevento e Martire. Patrono di Napoli, San Gennaro è vescovo di Benevento, martire per la fede nel 305 per il riacuirsi delle persecuzioni con Diocleziano. La devozione, viva già nel V secolo, riconosce come miracolo la liquefazione del sangue del Santo che avviene tre volte l’anno: a maggio, settembre e dicembre. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 19 SETTEMBRE 2024

Rimandata a casa per due volte, poi spunta un’ernia. Una 19enne denuncia la Asl: «Il ritardo nelle cure ha provocato danni permanenti alle vie respiratorie».

Stellantis, l’elettrico non decolla: flop di Grecale. Stellantis, stenta a decollare la svolta elettrica allo stabilimento di Cassino. I due modelli con la nuova alimentazione saranno prodotti a partire dal 2025, ma per ora non rincuorano i dati del suv Grecale Maserati full electric: nei primi mesi di quest’anno venivano sfornate 20 unità al giorno, ora la produzione è scesa ad 8 unità.

Gli interventi a ostacoli per sostituire i lampioni, le strade restano al buio. Almeno due pali al mese divelti per gli incidenti, ma la spesa è a carico del Comune e le riparazioni vanno a rilento. La mappa delle strade.

Acqua Fiuggi, nuovo corso. Sei milioni per il restyling. Una nuova veste esterna dello stabilimento, la revisione delle linee di produzione ed il rilancio del brand. Questi i punti salienti del piano di ristrutturazione per la società Acqua Fiuggi dopo l’ingresso della holding Salus che fa capo all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Per consentire i lavori sarà necessario fermare la produzione da novembre a gennaio. Lo stop produttivo non comporterà conseguenze nella commercializzazione: si è assicurato lo stock necessario a coprire le vendite fino a febbraio.

Trasporto scolastico, sei pulmini per gli alunni di Cassino. Ad usufruirne centinaia di studenti dei plessi dell’infanzia e della primaria che vivono in periferia e nelle frazioni. Appalto triennale per un importo di 1,3 milioni.

Frosinone, voglia di ruggito. Domenica allo “Stirpe” delicata sfida con il Bari. Giallazzurri a caccia della vittoria per risalire in classifica.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 19 SETTEMBRE 2025

