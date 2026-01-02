Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 2 gennaio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 2 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 2 gennaio 2026.

IL SANTO DEL GIORNO

SS. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZIENO, VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA. Due Santi che in vita furono legati da profonda amicizia e la cui memoria liturgica cade lo stesso giorno: San Basilio e San Gregorio Nazianzeno vengono festeggiati il 2 gennaio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 2 GENNAIO 1996

La Ciociaria terra di invalidi. Sono oltre 13.000 le pensioni erogate dal ministero ai disabili. Secondo i dati Istat il loro numero è aumentato di 252 unità in un anno. Ma il record spetta a L’Aquila. Lo Stato versa nel frusinate 134 miliardi così ripartiti: 11 ai ciechi, due ai sordomuti e 121 ai mutilati e alle restanti categorie.

Il sindaco Fanelli: “Volevano cacciarmi ma hanno fallito“. A Frosinone fuori tre assessori di Forza Italia. Giovedì consiglio sull’urbanistica. In gioco ci sono 750 miliardi di investimenti.

Falso, tre marescialli dal giudice. Udienza preliminare il 23 aprile, per gli ex responsabili della mensa. Feste e affari in aeroporto.

Il maltempo rovina le feste. Allagamenti e frane in mezza Ciociaria, a Sora allarme per il fiume. I danni maggiori a Ceccano, Anagni, Patrica, Isola del Liri, Torrice e Vallemaio. Mobilitata la prefettura.

Una ragazzina lo accusa: “Il maestro mi tocca“. Indagini della polizia sull’istruttore di una palestra sospettato di molestare alcune sue giovani allieve.

Furto al vescovado di Sora, il vicario lo rivela durante la messa. Bottino di 50 milioni. Prima gli auguri di Natale, poi nel corso dell’omelia il vicario generale monsignor Bruno Antonellis ha raccontato ai fedeli presenti alla messa che la sera prima l’abitazione del vescovo Luca Brandolini era stata visitata dai ladri.

