Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 2 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 2 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SS. ANGELI CUSTODI. La Chiesa dedica questa giornata alla memoria degli Angeli Custodi, figure celesti presenti nell’universo religioso della Bibbia che spesso svolgono la funzione di inviati dal Signore agli uomini per accompagnarli con la loro invisibile e muta presenza. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI I TITOLI DI LUNEDì 2 OTTOBRE 2006

Schianto all’alba, morti tre ragazzi di Ceccano. Strage dopo la discoteca. Le vittime sono Mario Savo, Francesco Ardovini e Tony Ceccarelli. Tragico incidente alla Storta di Sezze sulla Ss 156 dei Monti Lepini: l’utilitaria è sbandata ed è finita contro i platani alle cinque di mattina. Colle Leo, contrada sotto shock. Ceccano: il tragico incidente forse causato da un colpo di sonno

Ruba un’auto, inseguito si schianta: è grave. Mario Torrenti è stato intercettato dai carabinieri vicino al casello dell’autostrada. Il furto era avvenuto poco prima nei pressi della stazione di Frosinone. L’allarme dato dal proprietario.

Cattedrale, finiti i lavori dopo quasi 30 anni. Ieri pomeriggio messa solenne concelebrata dagli ultimi tre Vescovi. Spesi tre milioni di euro. E a dicembre uscirà il volume dedicato all’intervento edito dal Poligrafico dello Stato.

«Un esordio in B che non dimenticherò». Euforico Zappino dopo la vittoria a Vicenza. Decisivi anche Margiotta e Di Nardo.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 2 OTTOBRE 2026

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