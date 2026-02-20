Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Leone di Catania, vescovo. Nato a Ravenna nel 720, diventa monaco benedettino. Nominato vescovo di Catania, si oppone alle leggi iconoclaste dell’Impero bizantino, che imponevano la distruzione delle immagini sacre. Costretto a vivere come eremita sulle montagne, dopo molti anni ritorna a Catania dove muore nel 789. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 20 FEBBRAIO 1996

Il sindaco Fanelli presenterà la nuova Giunta domani in Consiglio. Comune di Frosinone. Il Ccd, escluso, spara a zero.

Riesumata la salma di Francesca. Disposti nuovi accertamenti sul corpicino della bimba nata morta. Ceprano. Due periti nominati dal giudice verificheranno se la neonata fu strozzata dal cordone ombelicale. Il 4 marzo il gip affiderà gli incarichi. Sotto inchiesta per aborto colposo è finita una ginecologa.

Uccisero un pastore, a giudizio. Filettino. In assise. I due imputati sono accusati di avere massacrato con pugni e calci Rolando Gizzi perché sospettato di avere rubato alcune capre.

Troppi misteri sui titoli miliardari rubati in banca e rinvenuti nel cimitero: si muove la Digos romana. Oltre alla polizia di Frosinone, anche la Digos di Roma ha deciso di dare un’accelerata all’indagine sui titoli di credito rubati a Roma e ricomparsi in Ciociaria. Titoli emessi dal Credito Sportivo rubati quattro anni fa.

In aumento estorsioni e truffe. Radiografia della Procura sulla criminalità nel centro nord della Ciociaria. Allarmante crescita di furti e prostituzione che i magistrati collegano all’alto numero di immigrati clandestini. Desta anche preoccupazione la clonazione dei cellulari: fenomeno difficile da combattere per la scarsa collaborazione dei paesi esteri.

Smaltimento rifiuti, riprende il progetto del mega inceneritore. Si realizzerà dopo l’avvio di Colfelice. L’assessore Gatti: “Sorgerà di sicuro in Ciociaria“. Fare verde protesta.

Ceccano, sale la protesta dei dipendenti dell’ospedale. Contro il ridimensionamento del nosocomio striscioni e manifesti. Si prepara un corteo per le vie cittadine. In campo anche Alleanza Nazionale.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 20 FEBBRAIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.