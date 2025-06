Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

S. Silverio, Papa e martire. Nativo di Frosinone, Silverio, eletto nel 536, è Papa per circa un anno e mezzo. Coinvolto nella guerra tra Bizantini e Goti per il possesso della penisola italica, lotta strenuamente contro le eresie monofisite. Per ordine dell’imperatrice Teodora viene esiliato sull’isola di Ponza, dove muore.

I TITOLI DI MARTEDI’ 20 GIUGNO 1995

Lavoro, 25.000 posti in meno. Dal 1992 al 1994 secondo i ricercatori della Istat la Ciociaria ha subito un drastico taglio degli occupati. I settori più penalizzati sono stati quelli dell’agricoltura e dei servizi. Solo 20.000 rispetto ai 60.000 iscritti al collocamento quelli che hanno effettivamente cercato un’occupazione senza troppe pretese.

Pagarono due multe con i soldi del Comune. A giudizio la giunta a Cassino. L’accusa: abuso d’ufficio. Due membri dell’esecutivo, contravvenzionati per non avere fatto collocare un segnale vicino ad una buca e violazione delle norme antinfortuni.

“Intervenga il magistrato“. L’assurda storia di una via finanziata per “agevolare l’attività estrattiva“ e che invece ora la distrugge. Troppi sospetti sulla strada contestata dai cavatori di marmo di Coreno. L’opera demolirà cinque cave e tre giacimenti ancora intatti. L’avvocato Buongiovanni: “Non sono da escludere i ipotesi di falso e abuso“.

Critiche al PDS per il voltafaccia sull’alta velocità. A Cassino alleati contro in Comune. Il partito della quercia era contro il treno superveloce mentre ora addirittura ha organizzato un convegno a favore: queste le accuse contestate.

Protezione civile, un bluff. Ad Alatri annullato il progetto per realizzare il centro regionale. Per un decennio i 60 miliardi dell’opera erano serviti come specchietto per raccogliere i voti nella zona ad ogni campagna elettorale.

Svincoli pericolosi, non apre la tangenziale a Cassino. È costata 30 miliardi. L’arteria è pronta da un anno. Ora anche l’ennesima beffa delle opere malfatti. La Confesercenti per protesta organizza una finta inaugurazione.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 giugno 2025.