Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire a Praga. Nella Praga di fine 1300 si consuma il martirio di San Giovanni Nepomuceno, sacerdote umile e predicatore a corte di re Venceslao IV, che si oppone con fermezza, pagando con la vita, alle pretese del monarca che violerebbero la sacralità della Confessione e la libertà della Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 20 MARZO 1996

Funzionari di banca tra gli usurai. Continuano le denunce con tanto di nomi al telefono Codacons. Prosegue l’inchiesta dopo gli arresti di Fiuggi. Interrogati i tre finiti in carcere. “Facevamo favori“ hanno detto.

Promozioni illecite, Gentile chiede i soldi agli ex ispettori. Provincia. Dopo l’inchiesta giudiziaria. Il Presidente sta eseguendo un ordine del ministro Frattini.

Estorsioni e rapine, cinque arrestati. Cassino. Blitz all’alba di polizia e carabinieri per arginare il dilagare della criminalità. Manette a due fratelli di Castrocielo, alla convivente di questi ed a due esponenti della malavita campana.

“Supertreno, noi scendiamo“. Pesanti accuse degli industriali ciociari: “Siamo stati beffati da Iricav“. “Impossibile competere con ditte che hanno offerto prezzi così bassi e che ora sono costrette a chiudere i cantieri“. Su 370 operai impegnati nel tratto Fusinate solo 81 sono del posto. L’ingegner Stirpe: “I lavori sono in ritardo di un anno e mezzo“.

Serrata di protesta, un coro di no al nuovo mercato. Veroli. Chiuso il 90% dei negozi. I commercianti vogliono il ritorno delle bancarelle nel centro storico. Il sindaco: “Non è un’idea fattibile“.

A 16 anni comprata e sfruttata. Arrestato un albanese residente a Frosinone che costringeva la ragazza a prostituirsi ad Orvieto. La giovane ogni giorno era costretta a salire in auto per raggiungere la campagna umbra dove si offriva per strada. La sua storia inizia tre mesi fa.

Anziana su sedia a rotelle prigioniera di un cancello. Pontecorvo. Sotto accusa i vicini.

Festa di San Benedetto, arriva il presidente Pivetti. Celebrazioni solenni a Cassino per la ricorrenza del patrono d’Europa. Oggi le premiazione del concorso letterario.

LE PRIME PAGINE DI VENERDì 20 MARZO 2026

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