[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Gelasio I, papa. Un lottatore, Papa Gelasio. Sale al Soglio di Roma nel 496 e in quattro anni arriva a spegnere derive pagane ed eresie, manicheismo, monofisismo, pelagianesimo, contro cui scrive diversi trattati. Alcuni suoi principi in materia ecclesiale sono così avanzati da essere recepiti nel Vaticano II.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 20 NOVEMBRE 2006
Sigilli nella notte al club per scambisti. Irruzione dei carabinieri in via Campanile ad Arce: trovata una decina di coppie. Denunciato il gestore del locale, un trentasettenne di Cassino. Le tariffe oscillavano dai 30 ai 120 euro.
Pm 10, Frosinone ha rifatto 100. Inutile lo stop alle non catalitiche, ma in vista non ci sono iniziative. Anche nel 2006 aria irrespirabile un giorno su tre, ma la gravità del problema sembra non interessare più.
Investito e ucciso mentre attraversa la superstrada. San Giorgio a Liri. la vittima aveva 87 anni.
Cade da un albero, viva per miracolo. L’anziana, ricoverata nel capoluogo, stava raccogliendo dei cachi. E’ accaduto a Giuliano di Roma.
«Arbitri scandalosi», parte il dossier. Serie B. Oggi il patron del Frosinone invierà in Lega un esposto contro i direttori di gara.