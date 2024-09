Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eustachio. Placido, generale dell’imperatore Traiano, insegue un cervo quando tra le corna nota una croce luminosa e una voce che gli si rivela come il Cristo. Placido si converte con moglie e figli col nome di Eustachio. La famiglia si perde tra mille eventi e si riunisce alla vigilia del martirio nel 140. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 1994

Ex questore sotto inchiesta. Giuseppe d’Ascoli avrebbe alterato un rapporto segreto per la Dia. Indagine su un personaggio eccellente. L’alto funzionario andato in pensione alcuni mesi fa, avrebbe cambiato in modo drastico i risultati investigativi della Digos che sembra riguardassero due potentissimi politici nazionali ed un alto magistrato. L’avviso di garanzia gli è stato consegnato a mano venerdì scorso proprio nel capoluogo dove era venuto per sbrigare alcune pratiche amministrative. Comparirà davanti al gip il 21 dicembre.

Linee dei bus, caos e proteste da parte degli utenti. Comune di Frosinone sotto accusa. Già in arrivo le modifiche. In molti casi i tempi di percorrenza si sono raddoppiati e manca del tutto l’informazione. L’assessore: “Cambieremo”.

Turismo, l’abate frusta i politici. D’Onorio: “Colpa degli amministratori se la gente fugge subito”. Un milione di visitatori a Montecassino ma nessuno si ferma in città: manca qualsiasi attrattiva. Mancano le strutture ricettive e gli altri monumenti sono ridotti in condizioni pietose. Nessuna iniziativa per la promozione.

Presentato il piano di tutela del territorio del Parco d’Abruzzo. Rivolta dei comuni. Non consultati i sindaci. Loreto Policella primo cittadino di Campoli, capofila della protesta in Ciociaria: “Il nostro parere è obbligatorio per legge”.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 settembre 2024.

Screenshot