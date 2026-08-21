Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 21 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN PIO X, PAPA. Noto ai più per il Catechismo che porta il suo nome, Papa Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, governò la Chiesa dal 1903 al 1914: morì un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. E’ stato canonizzato da Pio XII nel 1954. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 21 AGOSTO 1996

Sorpreso con soldi falsi, arrestato. Nascondeva 200 milioni in banconote da 100.000 lire. Fermato dalla polizia si è subito giustificato: “Mi servono per uno scherzo che devo fare a una festa”. In una scatola di scarpe che aveva in auto erano nascosti 170 milioni di lire altri 30 li teneva invece in casa.

Complotto di famiglia per una bimba contesa. Ora spunta un pentito. Alatri. Dopo il fallimento del piano. Per il procuratore legale Giorgio Ceccarelli è la fine di un lungo incubo.

Crimini di mezzo estate, Carabinieri all’attacco. Operazione Vacanze Tranquille. A Vallecorsa arrestate due ladre in trasferta dalla Sicilia: svaligiavano appartamenti. A Trevi e Filettino multati turisti che inquinavano l’ambiente. Tre denunce per spaccio di hashish nel capoluogo.

Multe a raffica per i pellegrini. Settefrati. Vigili inclementi al Santuario di Canneto.

“Facciamo l’amore“ e lo deruba. Pensionato del capoluogo narcotizzato in un incontro galante a Terracina. Arrestata una donna che dopo aver chiesto un passaggio in auto gli aveva proposto un pomeriggio di passione. Romualdo, 63 anni, conosciuto in città per la sua attività di sensale: trova ville e appartamenti al mare ai ciociari che partono per le vacanze.

In coma lo studente che ha battuto la testa tuffandosi in piscina. Isola del Liri. Ha 21 anni. I responsabili del Giardino dello Sport: “sapeva che è vietato fare tuffi“.

Mariti in città, scatta l’operazione moglie sicura. Cassino. Blitz della polizia in alberghi e night club, scoperto un giro di prostitute d’alto bordo.

Concorso sospetto all’azienda USL. Accuse della Uil sul bando per l’assunzione di un autista.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDì 21 AGOSTO 2026

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