Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 21 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Pier Damiani, vescovo di Ostia e cardinale, dottore della Chiesa, camaldolese. San Pier Damiani è tra i Santi che incontriamo nel Paradiso dantesco. Santo riformatore e dottore della Chiesa, combatté la simonia e la corruzione dilaganti nel clero del suo tempo. La sua festa cade il 21 febbraio. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 1995

La polizia lancia l’allarme. Cresce la criminalità. Il Siulp accusa i vertici della Questura. Frosinone balza al primo posto tra le province laziali, Roma esclusa, per numero di reati: ben 35mila l’anno. Marco Galli: «In questa situazione non si riescono ad arginare le bande giovanili». Molto difficile il controllo degli stranieri.

Il costo del lavoro, banco di prova dei futuri contratti. Se ne discute domani all’Unione industriale. I vertici della Confindustria e del sindacato si confronteranno in un convegno sui grandi temi delle relazioni industriali in provincia.

Tangenti, Piccoli racconta tutto. L’imprenditore pentito rivela alcuni nomi di politici locali. Avrebbe già fatto riempire decine di pagine di verbali. La sua collaborazione con la Giustizia però pare non sia ancora conclusa.

Poste, crescono i depositi. Risparmi per 3474 miliardi, la Ciociaria ai primi posti in Italia. Secondo gli ultimi dati ISTAT in provincia di Frosinone solo il 15% dei soldi finisce in banca. Ogni famiglia in media ha 21 milioni al BancoPosta ma la classifica non corrisponde al benessere: in testa ci sono Isernia ed Avellino.

Sottopasso ferrovia, la storia infinita terminerà a marzo. Ceccano. Il direttore dei lavori ha promesso al sindaco che dopo tanti rinvii finalmente l’opera sarà ultimata. La Giunta aspetta al varco le Ferrovie dello Stato.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 febbraio 2025.