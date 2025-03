Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 21 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Nicola di Flüe, patrono della Svizzera. Sposato e padre di 10 figli, nel 1467, a 50 anni, Nicola corona il suo sogno di farsi eremita. Per il resto della vita vivrà in una grotta cibandosi solo dell’Eucaristia, ma servendo la pace della sua patria. Viene canonizzato da Pio XII che infatti lo proclama anche patrono della Svizzera. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 21 MARZO 1995

Stupro, nuova condanna. In Corte d’Appello il caso della ragazza violentata in famiglia. Ceccano. Due anni ad uno zio e due amici. La Cassazione aveva annullato la precedente sentenza. Quattro mesi fa fece discutere la decisione della Suprema Corte che fece ripetere il processo. Ridotta di un anno e tre mesi la precedente condanna per le attenuanti derivanti dall’ “ambiente”.

Provincia e comune. oggi le prime candidature sicure. All’alba il centrodestra ha scelto. Ieri lunga notte di trattative a Roma tra tutti i partner del Polo delle Libertà. Sale Fanelli, cala Lunghi. Testani rinuncia alla candidatura.

Ore contate per la Valverde, fondi bloccati, il consorzio rischia di fallire. La Regione non eroga i 10 miliardi già stanziati per la mancata nomina del commissario. Ieri sciopero con protesta in Prefettura.

Sull’asfalto senza soccorso. Tre morti sull’asse attrezzato della Fiat, ieri i funerali. Denunciato uno dei motociclisti amico delle vittime: è accusato di non essersi fermato. La Polstrada continua a indagare sulla sfida tra moto che sabato è costata la vita a tre persone. Fiori bianchi e confetti alle esegue dei giovani amici.

Si incatena alla Usl. Consigliere di Arpino contro la chiusura dell’ospedale. La clamorosa protesta di Dino Giovannone del Pds eletto in una lista civica, davanti alla sede centrale dell’azienda sanitaria nella capoluogo.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 marzo 2025.