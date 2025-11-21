Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 21 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 21 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria di Gesù Buon Pastore, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Nazaret. Figlia della Polonia nobiliare di fine ‘800, Francesca Siedliska ha la meglio sulla salute malferma e le mire del padre per un buon matrimonio e a 31 anni si consacra. Nel 1873 fonda le Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, che lavorano per rinsaldare la fede in bambini, donne, migranti.

ACCADDE OGGI I TITOLI DI MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 1995

L’autopsia non svela il mistero del delitto-Avino. I resti carbonizzati del penalista impediscono ai periti legali di fornire indicazioni precise. L’unica certezza è che l’avvocato non è stato ucciso a pistolettate. I reperti saranno esaminati dai chimici e dai biologi: le risposte pronte tra un mese. Tre le piste ancora aperte.

Celani travolge gli avversari. Elezioni a Fiuggi, il sindaco uscente confermato con il 56% dei voti. La lista civica di maggioranza resta al potere, malgrado la fuoriuscita di diversi esponenti che ha provocato il ricorso anticipato al voto. Cortei di auto in festa in città. Il primo cittadino: “Adesso però fatemi lavorare“

Elezioni a Guarcino: risultati e commenti. Un professore per rilanciare Campocatino e le fonti. Luciano Morini, leader della lista di centrosinistra, è il nuovo primo cittadino. “Non ci aspettavamo una vittoria tanto eclatante – ha commentato – La gente ha premiato la volontà di cambiamento“.

Sacco, maxi moria di pesci. Scarichi abusivi nel fiume: è la 10ª volta nel 1995.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025

