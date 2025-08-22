Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 22 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria Vergine Regina. «La solennità dell’Assunzione ha un prolungamento festoso nella celebrazione della B.V. Maria Regina che ricorre otto giorni dopo, nella quale si contempla Colei che, assisa accanto al Re dei secoli, splende come regina e intercede come madre» (Marialis cultus 6). (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Allarme furti, ronde nel paese del ladro ucciso. Torna la paura a Santopadre, la tragedia nel 2021. Malviventi in una casa: c’erano madre e bambini.

Ancora sosta selvaggia e inciviltà in ospedale. Nonostante il parcheggio vuoto auto in curva e sulle vie di fuga per le emergenze. Senza effetto il richiamo della commissaria Asl che aveva “multato” alcuni veicoli.

Truffa del “rimborso”, 40enne finisce a processo. Ordina un Iphone in rete, contesta l’acquisto e ottiene i soldi ma non riconsegna il telefono. Vittima una nota società di telefonia del capoluogo che lavora con Amazon.

Madonna di Canneto, pace tra le compagnie. I pellegrini provenienti da Roccasecca dopo le divisione sono entrati insieme. Il plauso del vescovo Antonazzo: «Un bel gesto per la vostra comunità».

Il Frosinone blinda la difesa con Biraschi. L’ex Genoa, reduce dalla Serie A turca, ha firmato un contratto biennale. Angelozzi gongola per Gatti e Brescianini. Darboe e Pecorino si presentano

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDì 22 AGOSTO 2025