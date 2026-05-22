Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 22 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 22 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 22 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Rita da Cascia, religiosa agostiniana. Santa Rita, la santa dei casi impossibili: moglie e madre esemplare, poi monaca agostiniana, chiese a Cristo di poter condividere i patimenti della Passione ed ebbe sulla fronte il segno di una spina. Le sue spoglie sono esposte nella Basilica di Cascia. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 1996

In aumento usura e droga. Trenta strozzini indagati, ci sono anche avvocati e commercialisti. Alla festa della polizia il Questore Mastrocinque ha tracciato un quadro della criminalità esistente in Ciociaria. Rese note le cifre dell’azione svolta dalle forze dell’ordine in un anno nella nostra provincia. Premiati nove studenti, funzionari e poliziotti.

Slitta a metà luglio la verità su 18 falsi invalidi. Prorogati gli esami medico-legali.

Divorziano per un neo galeotto. La vicenda di una coppia in crisi per un video hard con la donna protagonista. Il 29 giugno si dovrebbe concludere la storia dei due coniugi del capoluogo che un anno fa ebbe una eco nazionale.

Epatite, non c’è alcuna epidemia. A Paliano riscontrati solo normali casi del tipo B e C.

Il tramonto dei fiori d’arancio. Matrimoni al minimo storico in Ciociaria, più in crisi quelli religiosi. Gli ultimi dati Istat commentati dagli esperti. Tra le cause la mancanza di lavoro e i costi elevati delle nozze. Nel periodo gennaio-agosto 1995 le nuove unioni sono state 1181 contro le 1492 dell’anno precedente. Aumentano però le famiglie di fatto.

Ex soldato in Russia chiede 500 milioni di arretrati allo Stato. A Paliano mai riconosciuta l’invalidità.

Abuso e falso, in 26 dal giudice. Sindaco, tecnici e maresciallo dei vigili coinvolti in presunte illegalità edilizie a Giuliano di Roma. Recupero ex clinica, progettista contro Usl. E polemica ad Anagni sul mancato recupero della ex clinica Madonna delle Grazie.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 22 MAGGIO 2026