Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Rosa da Lima, vergine, terziaria domenicana. La prima Santa del Nuovo Mondo è Isabella Flores, Santa Rosa da Lima, venerata il 23 agosto e patrona principale dell’America Latina, delle Filippine e delle Indie occidentali. In trent’anni di vita si consacrò totalmente al Crocifisso per la salvezza dei peccatori. (Leggi qui).

I TITOLI DI LUNEDI 23 AGOSTO 2022

Calci e pugni ai ladri, poi la fuga. Giovane di Cassino si ritrova i malviventi in casa e ne nasce una colluttazione. A Pontecorvo invece assalto notturno alla cassa continua del supermercato In’S.

Sin, Unindustriasenza mezzi termini:«Vogliamo rispetto». Lettera della presidente Diurni agli associati, sul caso Valle del Sacco chieste soluzioni per lo sviluppo del territorio.

Consorzio, una poltrona che scotta. Caso Ruberti, nel mirino la guida di De Angelis dell’ente industriale: «Non mi dimetto, attacchi vergognosi sul nulla». L’accorpamento dei distretti laziali gestito dal leader del Pd. E in Ciociaria resta la grana dei depuratori sotto sequestro.

L’avvocato dalle cause fantasma: altra vittima. Un 72enne di Anagni invalido tra coloro i quali lamentano raggiri. Si era affidato al legale per una causa per responsabilità sanitaria finita male.

Ladri messi in fuga a calci e pugni. Un giovane a Cassino rientra a casa e trova i malviventi, ne nasce una colluttazione, poi la corsa con il magro bottino. A Pontecorvo assalto notturno alla cassa continua del supermercato In'S di via Leuciana: colpo fallito.

Partenza a razzo ma con prudenza. Entusiasmo per le due vittorie di fila del Frosinone, una squadra che diverte. Moro: «Presto per porsi obiettivi, ma possiamo toglierci delle belle soddisfazioni»

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 agosto 2024.

