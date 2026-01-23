Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ILDEFONSO, VESCOVO DI TOLEDO. Volevano per lui la carriera, invece Ildefonso scappò, si rifugiò in un monastero e si fece monaco. Devoto a Maria, scrisse sulla Vergine un celebre trattato e la Madonna gli apparve nel 660, donandogli la casula con cui, prima da sacerdote e poi da vescovo, avrebbe celebrato nei giorni di festa.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 23 GENNAIO 1996

Poteva essere una strage. Bombe nel cantiere del super treno: famiglie salve per miracolo. Cassino. Nelle indagini sull’attentato coinvolti gli esperti che intervennero a Capaci dove morì Falcone. Tra le ipotesi, la principale è quella di un avvertimento della camorra ai titolari della ditta, oppure una vendetta dei contadini espropriati.

Trovati i titoli rubati. Erano nascosti in sacco dentro una cappella del cimitero di Fontana Liri. La scoperta fatta da un imprenditore che stava lavorando alla sistemazione dei loculi. Indagano i carabinieri. Si tratta di obbligazioni emesse dal Credito Sportivo durante i campionati mondiali di calcio.

Petricca pronto ad appoggiare la Giunta Fanelli. Il sindaco pesca nell’opposizione.

“Se ho ucciso è colpa dello Stato“. Omicidio di Supino. Rinaldo Coletta in Aula accusa chi lo rimise in libertà dopo due precedenti delitti. L’assassinio avvenne tre anni fa durante la festa del patrono. L’uomo ferì a coltellate anche un parroco, l’abate di Casamari ed il figlio dell’ucciso. I parenti della vittima, il bidello Italo Boni, insultano l’assassino.

Giubileo in Ciociaria, la Provincia presenta il suo piano. Le proposte per rilanciare il turismo. Il documento sarà discusso con Comuni, Ente del Turismo, operatori ed associazioni.

La beata non si tocca. Le spoglie di Suor Maria Cimatti rimarranno ad Alatri. Verrà beatificata dal Papa in Piazza San Pietro il 12 maggio.

Un trombettiere ciociaro per i militari in Bosnia. Rossano Solli, 21 anni caporalmaggiore di Amaseno è partito per Sarajevo. È un carrista arruolato nella brigata Garibaldi.

Cervaro, è rivolta contro la comunità antidroga Exodus. Oggi vertice presidiato dai carabinieri. 40 famiglie vogliono cacciare i giovani dal centro. Appello ai politici di don Antonio Mazzi.

