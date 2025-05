Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 maggio 2025

San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote romano. Originario dell’Alessandrino, Giovanni viene ordinato sacerdote a Roma nel 1721. Qui fonda la Pia Unione dei Sacerdoti Secolari; in città diventa famoso in città come confessore: la gente fa a gara per averlo come padre spirituale. Muore nel 1764 per l’aggravarsi della sua epilessia. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 23 MAGGIO 1995

Comune, i sogni di Maggio. Scuole nuove, squadre speciali di operai, orari liberi dei negozi, trasloco dell’ospedale, meno tasse. I nuovi assessori annunciano entusiasti le loro prime iniziative. Hanno una gran voglia di essere squadra, si dicono sicuri di farcela, snocciolano progetti ambiziosi come dare un nuovo piano regolatore alla città.

Operava in clinica sotto falso nome. Medico nel mirino a Sora. Sequestrati dei documenti.

Usl, arrestato il dirigente di Farmacia. Colpo di scena nella maxi inchiesta sull’acquisto di farmaci mai utilizzati all’ospedale capoluogo. È stato arrestato ieri mattina all’Umberto I dai carabinieri del NAS il dirigente della Farmacia. Le accuse, per il sostituto procuratore Di Bona, vanno dal peculato al falso alla truffa.

Sotto la tonaca un truffatore. È un siciliano titolare di una fantomatica società di prodotti chimici il famoso don Alessandro Diana. Smascherato il falso prete che celebrava matrimoni ad Aquino. Fino all’autunno scorso ha detto messa e raccolto offerte dai fedeli come viceparroco. La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta.

Il falso imprenditore confessa: “Ho coperto evasioni miliardarie“. L’inchiesta sul traffico di carne. La società di Pontecorvo forniva false fatture ad aziende del Cassinate che compravano bovini da mezza Europa.

Vietato bere fino a sabato. A Ceccano rete idrica inquinata per la rottura del clorato.

A Cassino pesanti accuse al sindaco, il centrodestra: meglio votare. Ancora siluri contro la giunta a guida Pds di Cassino e in particolare contro il sindaco Giuseppe Golini Petrarcone accusato di pressappochismo.

