Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni da Capestrano, sacerdote francescano, patrono dei cappellani militari. È in prigione che Giovanni sente la chiamata e diventa sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori. Predicatore in Italia e in Europa, guiderà la battaglia di Belgrado contro la minaccia dei Turchi, tre mesi prima di morire, nell’ottobre 1456. Santo dal 1690, è patrono dei cappellani militari. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

Sindaco, a Marini torna la voglia. L’ex sindaco Michele Marini: “La gente, anche quella che non conosco, mi chiede di ricandidarmi ma non ho ancora deciso. Qualcosa comunque farò”. Intanto il Pd va in frantumi.

«I lavori al figlio dell’assessore». Il tecnico che ha denunciato irregolarità negli appalti a Balsorano cita anche affidamenti al Comune di Campoli. Nell’inchiesta che ha coinvolto il sindaco Pietro Mazzone entra in gioco l’impresa Valentini. Presto gli interrogatori.

Sora, sorpasso fatale sulla Superstrada: un morto e tre feriti. La vittima è Marco Cerrone, 34 anni di Arpino, alla guida di una Bmw. Coinvolti anche un furgone e una 500.

Abusi sessuali sulla figlia di tre anni. Gli episodi di violenza venuti alla luce dopo gli “strani” racconti della bimba. Le visite hanno confermato i sospetti. Secondo la Procura la piccola non avrebbe potuto sostenere il processo, ma il gup ha disposto l’imputazione coatta.

A Vicenza un punto prezioso. I padroni di casa passano con Pucino al 60′ ma dopo 11 minuti i fratelli Ciofani confezionano il pareggio del Frosinone.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 23 OTTOBRE 2026