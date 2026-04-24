Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Fedele da Sigmaringen, sacerdote, martire. Istitutore, avvocato, filosofo cristiano, frate e infine primo martire tra i cappuccini. Questa la vita di San Fedele da Sigmaringen che dalla Germania partì per evangelizzare la Svizzera calvinista trovandovi la morte nel 1622. È stato canonizzato da Benedetto XIV. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 24 APRILE 1996

Fanelli farà saltare la giunta. Il sindaco annuncia di voler ricostruire un grande gruppo di Forza Italia. Gli effetti dei risultati elettorali si ripercuotono sull’Amministrazione comunale. Il primo cittadino, nuovo coordinatore delle truppe Berlusconi, vorrebbe ridurre la presenza degli uomini di alleanza nazionale.

Sospetto di tangenti, aperta un’inchiesta. Interrogato per sei ore un imprenditore. Ai magistrati rivelati i nomi di chi avrebbe chiesto soldi.

Provincia, la Digos sequestra altri atti. Nel mirino una trentina di incarichi remunerati affidati a dipendenti.

Patto a tre per creare 1000 posti. Emergenza lavoro, accordo in vista tra Provincia sindacati e industriali. Il piano punterà al rilancio delle imprese attraverso incentivi infrastrutture e agevolazioni. La regione è ottimista: sarà un rimedio per i disoccupati della Eelcat. La Cgil: “Nessun taglio“.

Elezioni comunali, la vittoria dell’Ulivo riaccende la partita. A Sora ballottaggio Enzo Di Stefano-Luigi Gulia.

Basta canili, meglio le adozioni. Il Comune di Anagni chiede ai cittadini di prendersi cura dei randagi. L’insolita proposta dei servizi sociali permetterà notevoli risparmi e trattamenti più civili per gli animali.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 24 APRILE 2026